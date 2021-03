Pepe le Pew estaría al borde de su cancelación “por fomentar el acoso”

Una vez más los personajes de los Looney Tunes son tema de conversación en redes sociales, pero en esta oportunidad no es por la nueva entrega de Space Jam, en realidad el protagonista es Pepe le Pew, uno de los personajes más reconocidos de los Tunes.

E encargado de levantar la polémica fue Charles Blow, columnista de The New York Times que realizó una serie de críticas al zorrillo de los Looney Tunes, reconocido por el olor natural que sale de su cuerpo, y además por estar perdidamente enamorado de una gata a quien confunde con un animal de su misma especie.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021