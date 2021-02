Youtuber a la que no le tendieron la cama encendió las redes con fogoso video en lencería

Por estos días en TikTok se ha conocido un nuevo reto, el cual ha sido asumido en un gran porcentaje por las usuarias de la red social, quienes comienzan parte del video con su ropa puesta intentando bailar, pero al final terminan con poca ropa, cobijadas por una luz roja y revelando solo su silueta.

A este reto se ha unido Paula Galindo, como es el nombre de la influencer y youtuber colombiana conocida como “Pautips”, quien encendió las redes sociales, aunque esta vez no lo hizo por alguna polémica, todo lo contrario, en esta oportunidad dejó a más de uno con la boca abierta.

Como parte de uno de los retos que son tendencia en TikTok, el cual tiene como nombre ‘Silhouette Challenge’, la influencer dejó su video en redes sociales para ser parte de los cientos de usuarios que por el momento han hecho parte del mismo, quedando sin ropa al ritmo de la canción “Put Your Head On My Shoulder”.