Patrice Evra trolleó de manera épica a Liam Gallagher por la derrota del City en la Champions

Puede que los hermanos Gallagher difieran en sus ideales musicales, pero por lo menos en el fútbol si van por el mismo camino, ambos siempre apoyando fielmente al Manchester City.

Eso sí, Liam siendo más notorio en redes sociales que su hermano Noel, se expuso a una dosis de bullying tras la derrota del Manchester City a manos del Chelsea, pero entre comentarios y memes, un video fue el que se llevó toda la atención de las burlas: el de Patrice Evra.

El jugador francés y quien hizo parte del Manchester United, rival del City, publicó un video en su cuenta de Twitter donde luce un atuendo similar al que lució la banda británica en la década de los 90’s.

“¡Liam! ¿Dónde estás? ¿Recuerdas cuando te reías de mí cuando el United perdió? Ahora es tu turno. No tengas celos. Deja de decir que Manchester es azul, tengo más trofeos que todo tu club”, le dijo Evra a Liam, a quien le compuso su propia versión de ‘Wonderwall’ diciéndole: “Quizá ganes cuado tenga 90 años, y después de todo, eres mi vecino ruidoso (Maybe you going to win when i’m ninety – And after all you’re my noisy neighbour”.

El enfrentamiento entre Liam viene desde hace tiempo, justo cuando el Manchester United perdió 6-1 ante Tottenham Hotspur, y cuando el músico escribió en Twitter “Patrice Evra, vamos, ya sabes”, así que desde ese momento Gallagher se sentenció contra Evra.