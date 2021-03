Paramount Plus llegará a Colombia y su precio pone a pensar a más de uno

El mercado de las plataformas digitales cada vez se pone más tentador para quienes gustan de quedarse en casa disfrutando de películas, series y documentales.

Mientras que servicios como Netflix, Disney + y Amazon afianzan más sus catálogos para atraer a más audiencias, pues el mercado sigue recibiendo nuevas propuestas, y de esta manera es como le dan la bienvenida a Paramount Plus, la plataforma streaming que llegará a Colombia para posicionarse en el amplio mercado de servicios on demand.

Al igual que Netflix, Disney + y Amazon, Paramount Plus también ofrecerá contenidos para toda clase de público, y así fue como lo conocimos hace tan solo unos días, cuando desempolvaron clásicos de Nickelodeon como Rugrats, Bob esponja y Dora la exploradora.

Además, con contenidos como Paranormal Activity, Pet Sematary y The in Between, esta nueva alternativa streaming también se pone a disposición de los más grandes del hogar.

Con un catálogo que ofrece 2.500 películas y series, dentro de las cuales s destacan las sagas de Misión Imposible y El Padrino, Paramount Plus también traerá una variedad de series como The Comey Rule y Escape at Dannemora, así como Dexter, Ray Donovan, The Affair, Killing Eve, lack Monday, City on a Hill, Your Honor, The Good Lord Bird y The Handmaid’s Tale.

El precio del servicio de la nueva plataforma streaming es de 13.900 pesos mensuales por tres pantallas, así que quienes esperan este nuevo catálogo deberán aguantar hasta el próximo 4 de marzo, día en el que llegará a Colombia y a 18 países más en Latinoamérica.