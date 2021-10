Nacho Vidal reveló que padece problemas de disfunción eréctil

Ignacio Jordà González, conocido en la industria del cine para adultos como ‘Nacho Vidal’, reveló a través de sus redes sociales que tiene problemas de disfunción eréctil.

Nacho, quien ha participado en al menos 600 películas de cine porno, contó a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram sobre su nuevo problema, ya que comenzó a desatollar la disfunción eréctil, argumentando que “mi miembro ya no esté tan duro como antes”.

Preocupado por su problema, el actor de 48 años aseguró que está dispuesto a recibir ayuda profesional para poder superar esta etapa, por esta razón ventiló su condición.

El actor decidió hacer pública su condición, eso sí, en cuanto a su publicación en Instagram, decidió deshabilitar los comentarios para evitar posibles ataques y chistes en su contra.

“Lo he probado todo. He tomado pastillas. No, no funciona”, asegura Nacho en su video.