Mujer quiso vengarse de su ex dañándole el carro, pero se equivocó de vehículo

La historia de una mujer que quiso vengarse de su pareja tras enterarse que le fue infiel, pero que le salió todo mal le ha dado la vuelta al mundo.

El hecho se dio en Rosario, Argentina y ocurrió luego de que el novio de esta persona le rompiera el corazón, razón por la que la mujer decidió destrozar el coche de el infiel: «Mike es un infiel», decía el enorme mensaje con aerosol en un costado del auto, sin embargo, la joven no se dio cuenta de que en realidad este carro pertenecía a una señora.

Retrovisores rotos, vidrios en pedacito y una gran pintada, así quedó el carro de Nedra Brantley la otra víctima de esta historia luego de que la pareja de Mike destrozara el carro por completo.

Ahora esta mujer busca que la aseguradora le de una solución para reparar los daños que le dejó la persona que fue engañada por el desconocido Mike. “Mike, Mike, mira lo que has hecho. No sé quién eres, no sé dónde estás, pero deberías estar cambiando tu Waze o cambiando tu nombre”, expresó Pat Collins, el reportero de NBC Washington mientras daba la curiosa noticia.

“I do not even know anyone named Mike,” decidedly non-Mike-monikered Army veteran Nedra-Iman Brantley wrote in a Facebook post after discovering her vehicle.https://t.co/OZosVCJpky

— Howard Altman (@haltman) November 23, 2021