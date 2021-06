Mujer disparó a un perro y terminó hiriendo a su hijo

Mientras una mujer llamada Angelia daba un paseo con su hijo, un perro se escapó de la casa de un vecino y se acercó a la madre, que sin pensarlo mucho saca una pistola y dispara tres veces al animal.

Bruno, como se llama la mascota, sale ileso del hecho pero las balas disparadas causaron un efecto rebote qué hicieron que terminara en el abdomen de su hijo.

La madre fue arrestada por las autoridades de Houston, Estados Unidos; bajo los cargos de “conducta letal con arma de fuego”.

Por su parte, el dueño de Bruno aseguró que se sintió mal por el hecho y tuvo que pagar una multa por llevar a su perro sin correa.

An ABC13 exclusive from @ABC13Miya: A woman riding a bike with her son shot a homeowner’s Boxer puppy. She missed, hitting her 5-year-old son instead! The mom is now charged with deadly conduct. https://t.co/KMXwA1SQuP pic.twitter.com/UgOPoiQ3N2

— ABC13 Houston (@abc13houston) June 2, 2021