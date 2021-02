Mujer afirmó que desenterró a su esposo para acostarse con él

En redes sociales se conoció el caso de una famosa actriz mexicana llamada Lyn May, quien en medio de una entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ confesó que desenterró a su esposo para acostarse con él.

La mujer declaró que le dio mucha dificultad superar la muerte de su marido Antonio Chi, con quien estuvo casada durante 25 años. Por tal motivo decidió desenterrarlo y ubicarlo sobre su cama durante un tiempo, para poder dormir al lado de él.

“Yo no lo soltaba, era mi pareja, viví 25 años con él, un matrimonio de 25 años. No lo quería dejar ir, lo quería. En las noches mi madre me decía: ‘hija, déjalo descansar, déjalo que se vaya’, y yo decía no, no lo voy a dejar ir, hasta que un día mi mamá me convenció”, expresó la mujer en la entrevista.

Acá están las declaraciones de la actriz mexicana, Lyn May, quien ha causado mucha polémica dentro del mundo del espectáculo por sus confesiones sobre sus relaciones amorosas.