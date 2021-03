Melissa Martínez dejó en fuera de lugar a más de uno con picante bikinazo

La presentadora y comentarista deportiva, Melissa Martínez, generó decenas de comentarios en su cuenta de Instagram después de tomar un día de sol y destaparse más de lo habitual, por esta razón los comentarios de parte de sus seguidores no faltaron.

La periodista barranquillera, quien tiene su propia hinchada gracias a ser una talentosa mujer y amante del fútbol, cautivó a más de uno con su bikini.

Los comentarios no faltaron, eso sí, desde un comienzo, pidió que no la hicieran pasar penas con los comentarios, dándole a oportunidad a sus seguidores que demostraran el “fair play” en Instagram.

“BUEN DÍA ❤️ “trabajo incansablemente para no sentir remordimientos cuando la paso bueno” Att: Melissa Mar. (No me hagan pasar pena con los comentarios por favor)”, escribió en la publicación.