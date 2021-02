Matrix 4: filtran el que sería el nombre oficial de la cuarta entrega

Por ahora parece que el 2021 será el año que estrenará las acumulaciones cinematográficas que dejó el 2020, además de los proyectos que se retomaron debido al año en el que se decretó el distanciamiento social.

Matrix 4 promete ser una de las producciones más increíbles del 2021, uniéndose a estrenos de gran importancia como el que tiene preparado Snyder Cut con DC, quienes ya le pusieron fecha a la Liga de la Justicia.

Desde que se anunció la cuarta parte de Matrix, el estudio junto a Lana Wachowski han logrado mantener los detalles ocultos para no caer en falsas especulaciones, y aunque por el momento se han revelado un par de vistazos como fotografías y videos, su contexto es escaso, lo que no permite saber a ciencia cierta lo que traerán con Matrix 4.

Mientras que la etapa de la fotografía principal envío sus resultados a producción, algunas fotografías de los avances fueron publicadas en redes sociales, pero de lo que no se percataron fue del nombre, el cual quedó al descubierto. De esta manera los usuarios se dieron cuenta que la cuarta parte se llamará The Matrix: Resurrection.

The title of the new Matrix movie has been leaked. Reloaded -> Revolutions -> Resurrections. pic.twitter.com/bes1DELq0d — Matt Brian (@m4tt) January 30, 2021

Con las cosas así, la saga estaría compuesta por The Matrix, The Matrix: Reloaded, The Matrix: Revolutions, The Matrix: Resurrections.

Por ahora la fecha del estreno de Matrix 4 fue establecida para el 22 de diciembre del 2021, así que el primer tráiler podría llegar antes de mitad de año.