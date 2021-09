Madre de Cristiano Ronaldo lloró al ver a su hijo anotar en el Old Trafford

Más de 70 mil personas que asistieron al Old Trafford vivieron un día inolvidable: Cristiano Ronaldo estaba de vuelta en el equipo que lo llevó a la cúspide.

Después de 12 años, el jugador de 36 años anotó dos goles en la victoria del Manchester United 4-1 sobre el Newcastle.

Entre los asistentes se encontraba Alex Ferguson, quien también ayudó a que regresara al equipo. Pero una mujer se llevó todas las miradas, se trata de Dolores Aveiro, madre del delantero.

Dolores ha acompañado a su hijo a lo largo de su carrera y siempre lo ha apoyado. Después de anotar los goles, la mujer de 66 años fue captada llorando de alegría y emoción por ver su hijo haciendo historia. Las imágenes se volvieron virales en redes sociales.

Ronaldo’s Mum behind me after him scoring, my heart cannot cope ❤️🇾🇪 pic.twitter.com/klzl3Ysafm

— Ambo (@Ambo_91) September 11, 2021