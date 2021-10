¡Señor cartel! Mad Cool 2022 añade nuevo día y monta más bandas en su line-up

El Mad Cool 2022 decidió sumar más bandas a su line-up como prueba de un cartel perfecto, que entre otras cosas, habilitó un nuevo día en su festival como muestra de su amplitud, teniendo en cuenta la capacidad de festival que ya viene en camino.

Y no es para menos pues bandas como Metallica, Twenty One Pilots, Placebo, Imagine Dragons, Deftones, The Killers, Muse, Faith No More, Kings Of Leon, Pixies, Royal Blood o Phoebe Bridgers hacan parte del cartel, al que se unen nada más y nada menos que Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Haim, Glass Animals, Nathy Peluso, Lucy Dacus, CHVRCHES, Flume, Natos y Waor com muestra de su artilleria de lujo.

Por esta razón, para dar soporte a su calidad de cartel, el Mad Cool 2022 habilitó un nuevo día, así que habrá una quinta jornada de festival para el 10 de julio.

El festival se llevará a cabo a partir del 6 de julio y hasta el 10 de julio en Madrid. En pocas palabras, “trágame tierra y escúpeme en el Mad Cool”.

