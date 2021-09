Los hombres no reciclan para que no crean que son homosexuales: dice un estudio

Algunos hombres ven el reciclaje como algo exclusivamente femenino.

Un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, llamado: Gender Bending and Gender Conformity: The Social Consequences of Engaging in Feminine and Masculine Pro-Environmental Behaviors, encontró que los hombres no serían capaces de realizar actividades ambientales ya que otras personas podrían pensar que son gais.

En el estudio participaron 960 personas, entre hombres y mujeres, que indicaron en una lista de personajes qué actividades les parecían femeninas o masculinas según las actividades en pro del medio ambiente que realizaban.

Los participantes valoraban a los personajes ficticios en una escala del 1 al 10, entre heterosexual y homosexual. La mayoría percibieron que estos personajes eran femeninos, lo que refleja que los hombres no realizan este tipo de actividades ya que ven el ambientalismo como algo femenino.