Estos son algunos de los álbumes más esperados del 2021

Si bien la industria musical fue una de las más golpeadas por la crisis que generó la pandemia de la COVID-19, también aprovecharon los días de aislamiento para hacer mucha música. Muchas bandas nos presentaron sencillos que a su vez eran adelantos de los álbumes que estaremos conociendo en el 2021.

Ya conocimos Shame Shame y No Son Of Mine, pero el álbum completo lo estaremos conociendo el próximo 5 de febrero. En una entrevista, Dave aseguró que este nuevo disco “unirá los corazones de todos”.

El tercer álbum de Mike Kerr y Ben Thatcher está próximo a llegar. De su nuevo disco ya conocemos ‘Trouble’s Maker’, un sencillo que emocionó a los fanáticos de la banda.

La pandemia obligó a Weezer a parar su Hella Mega Tour que venían haciendo junto a Green Day y Fall Out Boy. Esto no impidió que siguieran trabajando en su próximo álbum que se lanzará el 7 de mayo del 2021, cuyo nombre es un homenaje al Eddie Van Halen.

Red Hot Chili Peppers

Uno de los álbumes más esperados del 2021 ya que viene junto al regreso de John Frusciante a Red Hot Chili Peppers. Aunque la pandemia afectó sus ensayos, se espera que en mayo ya tengamos nuevo material de la banda.

Arcade Fire

Rick Rubin expresó en su propio podcast que antes de la pandemia ya tenía muchas canciones escritas. Semanas antes de las elecciones de Estados Unidos en noviembre, la banda se reunió en un estudio en Texas. Se espera que pronto veamos nuevo material del grupo.

The Cure

Se conoce que Robert Smith ha grabado diferentes canciones para un álbum que, por el momento, se llama Live From The Moon. La producción se hizo en el mítico Rockfield Studios, donde Queen grabó Bohemian Rhapsody.

The Killers

La banda estaría trabajando en la continuidad de su más reciente álbum, Imploding The Mirage, el cual no tuvo una gira por la pandemia. No se sabe si esté listo para el 2021, pero sí es seguro que Brandon Flowers está trabajando en el próximo disco de la banda.

Superlitio