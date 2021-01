Seis álbumes de rock que cumplen 50 años en el 2021

Para muchos, la década de los 70 fue la mejor época del rock en su historia. Tan solo en 1971 se lanzaron álbumes que cambiaron el rumbo de varias bandas de rock y sus artistas.

Estos llegan a los 50 años en el 2021. El primero en llegar a la quintada década de su lanzamiento es Pearl, de Janis Joplin. Fue lanzado el 11 de enero de 1971 y se convirtió en su álbum póstumo. Para muchos muestra el máximo la mejor Janis de todas.



Más adelante, el 23 de abril del 71, The Rolling Stones lanzó Sticky Fingers. Además de los éxitos como Blown Sugar o Wild Horses, el diseño de la caratula llamó la atención al mostrar la entrepierna de un hombre.

Paul McCartney también fue protagonista de este año de lanzamientos y mostró su segundo álbum en solitario llamado ‘RAM’. Aunque no fue tan exitoso, muestra el distanciamiento que ya venía teniendo de John Lennon. Su segundo disco fue lanzado el 17 de mayo.



El 30 de agosto de 1971 llegaría Surf’s Up de The Beach Boys con canciones como Long Promised Road o Surf’s Up. Este álbum los puso nuevamente en el radar de ventas.



En septiembre, exactamente el día nueve, llega ‘Imagine’, de John Lennon. El álbum es un resultado de varios meses de experimentos musicales, abre con el himno del exbeatle y tiene canciones como ‘How do you sleep’, una canción para Paul McCartney donde suelta un par de verdades.

IV, de Led Zeppelin, fue lanzado el 8 de noviembre del 71. La banda formada por Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones nos presentó ‘Stairway to Heaven’, una de los himnos de la historia del rock.