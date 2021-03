Perry Farrell asegura que el Lollapalooza “regresará pronto” ¿Será?

Perry Farrell, el fundador de Jane’s Addiction, entregó buenas noticias para sus seguidores y de paso para quienes estaban esperando buenas noticias sobre el Lollapalooza.

En un video que compartió a través de su cuenta de Twitter, Perry notificó que ya se encuentra vacunado contra el Covid-19, o la “licencia para festejar”, como la llamó el músico.

“¡Tengo en mis manos mi licencia para festejar! Los veré en Lollapalooza … pronto!”, fueron las palabras de Perry quien además aumentó la emoción de los amantes de la música que están a la espera del anuncio de la reanudación de los festivales.

My heart smiled a little more this morning. We’re growing closer. pic.twitter.com/jSEU4gKmnR

