¿Qué le pasó? Fred Durst de Limp Bizkit cambió de look a sus 50 años y no lo reconoce nadie

Fred Durst revivió la nostalgia noventera y con la que Limp Bizkit le daba inicio a una nueva era musical con la combinación de sus sonidos.

Quienes recuerdan a Fred Durst en la época dorada de Limp Bizkit, tendrán en su imaginación aun músico cuya imagen era todo lo contrario a un amante del rock: vestía camisetas largas, pantalones anchos y una gorra siempre de para atrás, todo que representaba en rapcore y rap metal, nombre que se le dio al género en aquel entonces.

El caso es que en pleno 2021 Fred Durst dejó atrás el estilo con el que saltó a la fama, ya se le como todo un señor, eso sí, siempre apoyando a su agrupación a donde vaya.

De hecho, una serie de imágenes compartidas a través de sus rede sociales, dejan ver como a sus 50 años el cambio de vida que tuvo Fred en realidad logra confundir a quienes lo recuerdan a comienzos de los 2000, o aquel que incitó a un incendio en Woodstock ’99.

Con su nuevo aspecto Fred Durst desató toda clase de comentarios, no faltó quien le encontró semejanza con el James Hetfield de finales de los 90’s.

Bueno, juzguen ustedes.

Fred Durst looks like he’s dressing as James Hetfield in the late 90’s for Halloween pic.twitter.com/OZjxDnpu48

— Jake Not Jacob (@spitlahhhh) July 29, 2021