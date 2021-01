Ladrón intentó entrar a una cada a robar, pero terminó disparándose en una pierna

Parece que los ladrones de Mi Pobre Angelito no son los únicos torpes, y así lo demostraron dos sujetos que en su afán de entrar a robar a una casa, uno de ellos terminó herido como consecuencia de un disparo que se propinó a sí mismo.

El caso que se evidenció en Indiana, Estados Unidos, dejó como evidencia un video en el que se muestra cómo los ladrones entraron a una casa y cuando intentaron abrir la puerta, la herida frustró el robo.

30 minutos después del accidente, las autoridades llegaron al lugar para proceder con la captura del sujeto, quien fue identificado como Keanu Cook, un joven de 18 años.

Sweet Karma 😂 would be home invader shoots himself in the leg while trying to break down the door pic.twitter.com/e62iwk8JFV

— TheBestJesusChrist (@BestJesus415) January 25, 2021