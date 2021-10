“La serpiente más grande del mundo” fue desenterrada en grúa causando gran impacto mundial

El video que se conoció a través de redes sociales documentó el instante en el que una grúa levantó a una gran serpiente aún con vida, causando gran impacto a novel global gracias a su tamaño.

El sorprendente hallazgo se hizo en la isla americana Dominica, situada en el mar Caribe, entre Venezuela y Puerto Rico, donde los trabajadores que operaban en la zona se atrevieron a enfrentar al enorme animal. Por su parte, los testigos que grabaron el momento quedaron impactados ante el tamaño de la serpiente.

El animal fue levantado por la grúa para poder continuar con las operaciones en la zona boscosa. Ante el primer vistazo, algunos trabajadores apuntaron que se trataba de una boa, y hasta le otorgaron un tamaño de cuatro metros, pero al ser sujeta por la grúa, se dieron cuenta que el tamaño mencionado era tan solo un porcentaje de cuerpo.

El hallazgo no solo desató decenas de reacciones por el tamaño de la serpiente, también logró levantar polémica de parte de quienes exigieron dejar a las especies de la zona vivir en su habitad natural.

How about just leaving it & it's habitat alone?

Probably the world's biggest snake encountered while clearing part of #Dominica rainforest#Snakes #Wildlife #Reptiles #Forests pic.twitter.com/9Suyt5v7pl

— ScImItar ⚔️ (@Scimitar_SS) October 22, 2021