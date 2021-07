‘La Casa de Papel’: Netflix revela un nuevo adelanto de la quinta temporada

Netflix sigue despertando la incertidumbre entre los fanáticos de la exitosa serie ‘La Casa de Papel’, pues a través de sus redes sociales compartió un adelanto de la quinta temporada, que además revelará el tráiler oficial el próximo 2 de agosto.

En las nuevas imágenes se puede ver al personaje de ‘El Profesor’ con cara de angustia, mientras está amarrado a unas cadenas sujetadas por la policía Alicia Sierra, interpretada por la actriz Najwa Nimri, quien es recordada por su papel como ‘Zulema’ en ‘Vis a Vis’.

Esta nueva entrega de una de las series más exitosas de Netflix tiene pensado dividir su lanzamiento en dos fechas: el primero será el 3 de septiembre con cinco episodios y el segundo el 3 de diciembre con otros cinco capítulos.

Aunque se ha dicho que esta sería la última temporada de la producción, recientemente el actor Mario de la Rosa, quien le da vida a Suárez, confundió a todos los seguidores de la serie con sus declaraciones.

“Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, manifestó el famoso.

Vea aquí el más reciente adelanto de ‘La Casa de Papel 5’: