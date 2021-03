Kings Of Leon estrena ‘When You See Yourself’, su nuevo álbum

Durante este 5 de marzo, Kings of Leon estrenó su octavo álbum de estudio denominado ‘When You See Yourself’, compuesto de once canciones entre las que se encuentra ‘Echoing’, el primer adelanto que la banda reveló semanas antes.

Sin embargo, este álbum llega con una particularidad, y es que fue lanzado en formato criptomoneda, es decir, que además del lanzamiento en las plataformas streaming, la banda le brindó la posibilidad a los fanáticos de adquirir diferentes productos de merchandising exclusivos a través del dinero virtual.

Estos artículos, que incluyen fotos inéditas de la banda, copias digitales del álbum, ediciones en vinilo y boletas ilimitadas para los conciertos, serán comercializados mediante ‘tickets NFT’ únicos e irrepetibles, que son adquiridos mediante dinero virtual como los bitcoins.

Acá está el álbum completo de Kings of Leon: