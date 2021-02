Keanu Reeves confiesa qué personaje de Marvel sueña con interpretar

Keanu Reeves, e exitoso actor encargado de darle la vida a Neo em Matrix, a John Wick y a un sinnúmero de personajes del cine, confesó que sueña con llegar al universo de Marvel para vestirse de uno de los héroes de la compañía.

Mientras el mundo espera con ansias la cuarta parte de Matrix, Keanu Reeves se confesó para hablar de sus sueños como actor, y cuando pensamos que ya su carrera está en la cima del éxito, el actor asegura que la cereza del pastel sería un personaje de Marvel.

Para Keanu, en algún momento de su vida esperó hacer parte del amplio universo de Marvel para vestirse de uno de los personajes que tanto le gustan, sumándose a los famosos actores que hacen parte del elenco de la compañía, así que soñar no cuesta nada.

De esta manera es como el actor aseguró que soñó con interpretar a Wolverine, el personaje al que Hugh Jackman le dio vida por más de 10 años.

En conversación con We Got This Covered, Keanu no solo confesó su gusto por Wolverine, sino que también admitió que siempre quiso ser este personaje en el MCU.

“Siempre quise interpretar a Wolverine. Pero ya es muy tarde para eso, el lugar se ocupo muy bien y estoy bien con eso”.

En teoría, las posibilidades de vestirse de Wolverine pueden ser muchas, pero las probabilidades que Marvel daría son pocas, pues podrían buscar un actor más joven para extender al personaje.