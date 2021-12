Keanu Reeves cuenta qué pasaba en uno de sus más famosos memes

Keanu Reeves es una de las estrellas del cine más queridas, pero como toda figura pública no se salva de ser un meme gracias a las fotografías que los paparazis le toman cuando está fuera del set. En una de sus imágenes más famosas el actor aparece sentado comiéndose un sándwich.

La imagen fue tomada en el 2010, Keanu aparece en una banca de un parque de New York mientras disfruta de su bocadillo. Pero la cara del actor hizo pensar, por mucho tiempo, que estaba triste o que pasaba por un duro momento.

El protagonista de Matrix habló por primera vez de la imagen en el programa de Stephen Colbert. «¡Solo estaba comiendo un sándwich! Estaba pensando. Tenía algunas cosas en mente en ese momento. Tenía hambre«, fueron las palabras de Keanu.

Keanu Reeves weighed in the now-viral «Sad Keanu» meme, telling Stephen Colbert that he wasn’t actually sad, just «hungry.»

I can emphasize. Sadness and hunger look similar on me too. pic.twitter.com/yGXiQNv8Pf

— Kevin Fulton (@Teacher_Fulton) December 15, 2021