Julian Casablancas admite que quiso ser uno de los ‘Arctic Monkeys’ emulando portada de álbum de la banda

Julian Casablancas hizo una de las revelaciones que quizá le sacará más de una cana a Alex Turner, de quien muchos decían que siempre quiso ser uno de los The Strokes.

Julian Casablancas de The Strokes siempre ha demostrado su amistad con los integrantes de Arctic Monkeys, bueno, más con Alex Turner, el frontman de la agrupación, y quien irónicamente es un fanático de la banda encabezada por Casablancas.

Sin embargo, una revelación hecha por Julian dejó al descubierto su fanatismo por la agrupación inglesa, ya que a través de su cuenta de Instagram hizo su propia versión del exitoso álbum ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’.

La icónica imagen del álbum tiene como protagonista a Chris McClure, quien ya en un alto estado de alicoramiento, se fuma un cigarrillo para sonreír a la cámara.

“Lol – siempre quise estar en los Arctic Monkeys”, escribió Casablancas en su publicación.

Por su parte, Turner jamás ha ocultado la admiración que siente por The Strokes, de hecho en una entrevista realizada por NME en 2011 el líder de Arctic Monkeys admitió que sus primeros ensayos fueron con covers de “Is This It”:

“Recuerdo que solía tocar ese primer álbum (‘Is This It’) en la universidad todo el tiempo, cuando nuestra banda estaba comenzando. Mucha gente estaba interesada en ellos, por lo que muchos grupos que salían sonaban como ellos”, aseguró Alex en aquel entonces.