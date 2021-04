Jar Jar Binks no aparecería en ‘Obi-Wan Kenobi’

Ahmed Best, el actor que le dio vida a Jar Jar Binks en la saga de Star Wars, reveló a través de redes sociales que no hará parte de la serie ‘Obi-Wan Kenobi’ y desilusionó a muchos de sus fans, pues hace unos meses se especuló sobre la posible aparición de este personaje en el nuevo proyecto de Disney+.

“Gracias por el amor, pero no estaré en esta serie. Por mucho que me hubiera encantado ser parte de esto, estoy emocionado de ver a gente a la que quiero mucho volver a estar juntos haciendo grandes cosas “, manifestó Best en Twitter.

Thanks for the love, but I will not be in this series. As much as I would’ve loved to be a part of it. But I’m ecstatic to see folks who I love dearly back together doing great things. https://t.co/5bzLq9yslh

— Ahmed BEst (@ahmedbest) March 29, 2021