Legendario actor de Jackass fue expulsado de la nueva película y se molestó con sus compañeros

Los conocedores o denominados “vieja escuela” de MTV sabrán que Jackass era una de las producciones estrellas del canal, donde un grupo de amigos se jugaban bromas de peso, además los retos más desquiciados donde la sangre y el dolor siempre fueron protagonistas.

Gracias a las películas que se entregaron, figuras como Johnny Knoxville y Steve-O saltaron a la fama gracias ser “la cara visible” de Jackass, sin embargo, junto ellos, también se conocieron actores como Bam Margera, un reconocido skater que alcanzó a tener su propio programen MTV.

Ahora la noticia viene por parte de Margera, quien a través de sus redes sociales reveló que quedó excluido de la cuarta película de Jackass, una decisión que no fue de su gusto, y que de paso reprochó pidiendo a sus seguidores que no vieran la producción que viene en camino.

“¿A quién carajo le importa si ya estoy borracho? Jackass me ha hecho pasar un infierno sobre ruedas durante un año y medio. Les escribí tantas ideas, y si no estoy en la película y usan mis ideas, ¿cómo crees que me hará sentir?”, escribió Bam en sus redes sociales.

Por ahora, según versiones encontradas, las adicciones de Margera lo dejaron por fuera de la próxima película, decisión que tomó el resto del equipo de Jackass después de un tiempo de meditar las posibilidades de incluir o no al integrante.