¿Recuerda el iPod Video? Hacen una versión 2021 y el diseño es increíble

Verdaderos conocedores sabrán que el iPod Video fue uno de los reproductores musicales más revolucionarios de la industria, y no solo por la generación que saltó de reproductores como walkman o discman a un dispositivo capaz de alojar música, sino por la capacidad de reproducir nuestros videos musicales favoritos.

Además, como si fuera poco, el iPod Video ofreció por primera vez una capacidad de espacio en gigas que en aquel entonces era casi imposible de ocupar, siendo parte de la década de los 2000’s y siendo todo un ícono de la época.

La familia de iPod cumple 20 años este 2021, por esta razón la diseñadora Andrea Copellino realizó un iPod Classic para 2021, siguiendo la línea que ha manejado Apple con su iPhone 12 y el iPad Pro, presentando un diseño totalmente innovado que va de la mano con los últimos lanzamientos de la compañía.

Como parte de la propuesta que ha realizado Apple en los últimos años, ,a diseñadora imaginó que la compañía no hubiera utilizado audífonos alámbricos con este nuevo iPod, así que también pensó en una experiencia inalámbrica para depender del uso de los AirPods.

Llegada del iPod

El 23 de octubre de 2001 el iPod llegó al mundo como una muestra revolucionaria de la digitalización musical. En aquel entonces el mundo era dominado por los reproductores MP3, dispositivos que no contaban con mucho espacio de memoria, así que Apple se apoderó de la industria con un lenguaje que hablaba de gigas.

