Compañías se burlaron de Apple tras el lanzamiento de iPhone 12…sin cargador

El anuncio del nuevo iPhone se hizo oficial el pasado 13 de octubre durante el Apple Event, donde además del nuevo dispositivo móvil en su versión número 12, también anunciaron otras mejoras a productos de la compañía.

El evento mostró las características que traen las nuevas versiones de su dispositivo móvil, esta generación de iPhone está compuesta por el iPhone 12 mini y por otros de mayor gama como el iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max.

Pese a todas las novedades y características que trae el nuevo iPhone, hubo algo generó disgustos entre los amantes de iOS y es que el iPhone 12 no incluirá cargador dentro de su caja, lo que despertó todo tipo de comentarios y reacciones.

Ante esta disyuntiva, Samsung y Xiaomi no desaprovecharon el “papayaso” que les dio Apple al no incluir el cargador y se llevaron la delantera en redes sociales. Por su parte, la compañía China, Xiaomi, se ha pronunciado en dos oportunidades: la primera desde su cuenta oficial en China y la segunda a través de Xiaomi España.

“No se preocupe, no dejamos nada fuera de la caja con el # Mi10TPro.”

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020