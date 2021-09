Intentan vender la casa de ‘El Conjuro’ por más de $1 millón de dólares

Por segunda vez intentan vender la casa que inspiró ‘El Conjuro’, película de terror lanzada en el 2013 y que aún sigue asustando a muchos de sus fanáticos.

La casa colonial está ubicada en Harrisville, Rhode Island, y fue construida en 1736 según WJAR. Ahora quieren venderla por $1.2 millones de dólares, el triple del valor por el que la adquirieron en el 2019: $440.000 dólares.

La casa no solo ha sido la inspiración de ‘El Conjuro’, basada en el libro de Ed y Lorraine Warren. Andrea Perron, escritora, describió las presencias paranormales que vivió allí con su familia en el libro ‘House of Darkness, House of Light’.

El vendedor ofrece a los compradores una oportunidad de tener “una pieza extraordinaria de historia cultural“, asegura la nota de NBC News.