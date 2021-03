Imagine Dragons lanzará dos nuevas canciones próximamente

A través de su cuenta de Twitter, Imagine Dragons reveló que lanzará dos nuevos sencillos el viernes 12 de marzo, hecho que enloqueció a todos sus fanáticos, ya que la agrupación no produce música desde 2018.

‘Follow You’ y ‘Cutthroat‘ son los nombres de las dos canciones que harán parte del próximo trabajo musical de la banda que llega después de su último álbum, ‘Origins’.

En días anteriores, Dan Reynolds, líder de la agrupación, se mostró emocionado por el álbum, y declaró que este nuevo trabajo musical es su “disco favorito” hasta la fecha.

“Traté de cantar algo en mi auto esta noche y me sentí abrumado por los recuerdos de los shows en vivo (…) Terminé cantando y llorando en mi auto solo, pero me sentí rodeado por millones de ustedes en todo el mundo. Nos imaginó cantando juntos. Pronto”, afirmó Reynolds al hablar de los proyectos de la banda.

Hasta el momento no se conoce una fecha oficial del nuevo disco de Imagine Dragons, pero el estreno de los dos nuevos sencillos podría indicar que el álbum completo sería revelado próximamente.

follow you + cutthroat out march 12. pre-save at https://t.co/xNeaeYxrWg pic.twitter.com/3gvlRU3UrL

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) March 8, 2021