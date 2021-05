Iggy Pop muestra que su cacatúa baila y disfruta escuchar música

Iggy Pop publicó recientemente un video que tiene a sus fanáticos y seguidores fascinados ya que él no es el protagonista de el clip.

En el video, que dura un minuto, aparece el músico junto a una cacatúa que tiene como mascota. El artista la mira fijamente mientras en el fondo suena una canción.

Le puede interesar: Roger Waters se pronuncia ante el paro nacional y manda contundente mensaje a Iván Duque

Mientras suena el intro de la canción, el ave empieza a moverse y a medida que la canción va aumentando su ritmo, la cacatúa hace otros movimientos. La canción que el animal bailó y disfrutó es Tweet Tweet Tweet de Sleaford Mods.

Don’t be silly about it.

Listen to Sleaford Mods. #biggypop@IggyPop pic.twitter.com/pCTMGmOqgc

— Sleaford Mods (@sleafordmods) May 7, 2021