Hijo de Liam Gallagher debuta en la música con su banda Automotion

Lennon Gallagher, el hijo de 21 años del exvocalista de Oasis, Liam Gallagher, debutó en el mundo de la música con su nueva banda denominada Automotion, la cual decidió lanzar un primer EP compuesto de cinco canciones que habían sido reveladas anteriormente.

Este compilado de sencillos, titulado ‘In Motion’, sería el inicio del hijo del exOasis dentro del mundo de la música, quien usualmente se había dedicado a la moda, logrando convertirse en la imagen de reconocidas marcas como Saint Laurent, Topman o MSGM.

La nueva agrupación británica, además de estar conformada por Lennon, tiene como integrantes al guitarrista Jesse Hitchman, el baterista Otis Eatwell-Hurst y el bajista Luke Chin-Joseph, todos amigos de la infancia de Gallagher (hijo).

‘Flight Of The Screaming Baboon’, ‘Auto 3’, ‘Mind And Motion’, ‘View From The Precipice’ y ‘Meeting At The Periphery’ son los cinco tracks que hacen parte de estre proyecto que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Acá está un adelanto del debut del hijo de Liam Gallagher en la industria musical: