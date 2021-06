Foo Fighters anuncia presentación con asistentes en Nueva York

A través de sus redes sociales, la agrupación Foo Fighters anunció la realización de un concierto con asistentes, que tendrán que estar vacunados, el cual se llevará a cabo el próximo 20 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

Mire también:

“Hemos estado esperando este día durante más de un año, y el Madison Square Garden se va a sentir así de pesado. Nueva York, prepárate para una larga noche de gritos juntos por 26 años de Foos”, manifestó la banda en su cuenta de Twitter, donde además compartió un corto video animado sobre la presentación.

Este evento se convierte en uno de los primeros que se desarrollarán en un lugar cerrado dentro de Estados Unidos desde hace más de un año, debido a la pandemia de la COVID-19.

Las boletas para dicho concierto estarán disponibles a partir del 11 de junio, tan solo 9 días antes del mismo; motivo por el cual los fanáticos están totalmente emocionados por volver a ver en el escenario a la agrupación liderada por Dave Grohl.

Le puede interesar:

We’ve been waiting for this day for over a year. And @TheGarden is going to feel that HARD. New York, get ready for a long ass night of screaming our heads off together to 26 years of Foos.

Public on sale 6/11 @ 10am ET.https://t.co/0V7EIMcIll#FF26 pic.twitter.com/ZyrIqzyjH5

— Foo Fighters (@foofighters) June 8, 2021