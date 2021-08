Gamer convirtió una porción de pizza en un control de y lo hace funcionar

Comer pizza y conectarse con los videojuegos es uno de los planes más tentadores que existen, pero que la pizza se convierta en uno de los mandos que se conecta a la consola, eso sí toca verlo.

Precisamente esto fue lo que hizo el jugador conocido bajo el nick SuperLouis64, quien ensambló un pedazo de pizza para convertirlo en un mando de su consola, y que además, para hacer el control de calidad, completó el modo historia del juego “Dark Soul”.

Tal y como el gamer explicó en el video, el pedazo de pizza fue conectado por medio de unos cables a una serie de palancas, las cuales funcionan para darle movimiento al personaje del juego. Pero el ingenio del jugador no se detuvo ahí, logró comer la pizza y aún así mantener los movimientos del personaje.

“Por 20 dólares logré pasarme ‘Dark Souls’ y tener una buena comida al mismo tiempo. No se olviden de las servilletas, porque las porciones son grasientas”.

Happy Friday! ??

We turned a wholesome box of Pizza into a controller for Dark Souls. I turned Plug-n-Play into Plug-n-Eat.

It also works on the PS5 but calling it “Pizza-Sense” didn’t roll of the tongue as well!

9/10 would pizza again. I hope I made @pizzahutgaming proud ??! pic.twitter.com/5ixHVTMR5E

— Super Louis 64 (@SuperLouis_64) July 23, 2021