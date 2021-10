‘Game of Thrones’: Lanzan el primer adelanto de ‘House of the Dragon’

HBO compartió el esperado primer teaser de ‘House of Dragon’, la precuela de ‘Game Of Thrones’ que está inspirada en el libro de George R. R. Martin, ‘Fire & Blood’.

La esperada serie de dragones y la casa ‘Targaryen’ nos regresará en la historia cientos de años para entender más aspectos de los integrantes de la enorme familia.

La historia de esta nueva entrega tiene lugar dos siglos antes de los acontecimientos de las novelas de ‘A Song of Ice and Fire’, en las que se basó ‘Game of Thrones’.

A pesar de que el primer adelanto de la serie no nos revela mucho, podemos ver a los grandes actores que harán parte de esta producción anunciada hace dos años, como lo son Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Olivia Cooke.

Aunque los seguidores de ‘Game Of Thrones’ no quedaron contentos con la serie, se espera que se interesen en esta nueva historia llena de sangre y fuego.