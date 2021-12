Foto: Comparan a Gabriela Tafur con la candente Jessica Rabbit

Gabriela Tafur es considerada como una de las mujeres más hermosas y sensuales de la farándula nacional, y una vez más lo dejó claro al compartir una serie de fotografías que dejaron sin aliento a más de uno.

La modelo recibió cientos de halagos luego de posar con un increíble vestido que no solo la hacía lucir extremadamente sensual, sino también muy elegante y con clase, algo que resaltaron todos sus seguidores, quienes no dudaron en idolatrar su belleza con mensajes como: «Eres perfecta», «la reina más hermosa de Colombia», «Gabriela tu belleza no es de este mundo», «eres una diva».

Sin embargo, varios internautas también la compararon con la famosa, inolvidable y candente Jessica Rabbit, la icónica y sensual caricatura, que nos volvía locos, pues en una de las imágenes Tafur dejó caer su cabello por su rostro coincidiendo con el personaje. Además, su vestido también es muy ajustado, lo que hacía que sus curvas y atributos resaltaran.

¿Qué opinas, se parecen?