Exsoldado desarmó a delincuente y sacó corriendo a la banda en cuestión de segundos

El video que se conoció a través de redes sociales muestra cómo un cliente desarmó a un ladrón que entró a la tienda con un acompañante, quien abandonó el objetivo cuando vio a su compañero sometido.

Más noticias

El caso, que sucedió en el condado de Yuma, en Arizona, muestra cómo el exsoldado espera a que el delincuente le apunte con el arma de fuego para desarmarlo en cuestión de segundos, todo mientras sostenía una bolsa con sus compras en una de sus manos.

La cámara de seguridad del establecimiento muestra el momento exacto en el que el asaltante entra dispuesto a robar el almacén, pero no contó con que una de las víctimas lo anularía a tal punto que lo dejó inmóvil.

Por su parte, el cómplice del asalto, salió corriendo del lugar, dejando a su secuaz a su suerte, y olvidando el robo de la tienda.

Más noticias

La grabación del robo frustrado se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios resaltan la valentía del cliente al optar por inmovilizar al ladrón y frustrar el asalto.

Yuma, Arizona:

A Marine Corps veteran ended an armed robbery at a gas station by lunging at one of the suspects and disarming him.

Hero… pic.twitter.com/h7ykFQuAkF

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 21, 2021