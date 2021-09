“Luís, espérate”: estudiante olvidó apagar su cámara y se “dio amor” ante toda la clase

Con la llegada de las diferentes medidas de autocuidado y control como consecuencia del covid-19, algunos colegios aún siguen manejando las clases en línea, lo que sigue siento un reto para los docentes, ya que hemos visto muchos descuidos como cámaras encendidas y micrófonos abiertos en momentos menos adecuados.

En esta oportunidad un nuevo video se apoderó de las redes sociales, donde se ve cómo uno de los alumnos de la clase virtual dejó su cámara encendida, mientras que, por un descuido, inicia el que pretendía ser un encuentro intimo con sí mismo, lo que llaman el “auto amor”.

Las imágenes muestran cómo la clase que se llevaba a cabo a través de Zoom fue empañada (literal) por Luís, como fue identificado el compañero que aprovechó la clase para iniciar un encuentro íntimo.

Sin embargo, Luís no se percató que su cámara estaba encendida, así que tanto sus compañeros como su profesor estaban viendo lo que estaba haciendo.

“Luis no, espérate no, en la cámara no Luis, Luis no. Luis la maestra”, le dice uno de los estudiantes que presenciaba el momento en el que Luís iba a comenzar con su encuentro.

El video (que lo puede ver a través de este enlace), se ha compartido más de cuatro mil veces en Facebook, donde las reacciones y los comentarios no faltaron.