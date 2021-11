Encanto ha gustado en taquilla y no se salvó de los memes colombianos

Encanto, la más reciente película de Disney, y ha recaudado más de 1.5 millones de dólares tras su estreno en Estados Unidos, sobrepasando a House of Gucci (1.3 millones) y Resident Evil, welcome to radccoon city (993 millones).

En Colombia también ha gustado. Encanto ha recibido buenos comentarios y en redes sociales ha sido aceptada por la mayoría de los colombianos que la han visto en los cines del país.

Según diferentes medios especializados en cine, esta producción, que empezó su desarrollo después de Zootopia, ha alcanzado un 91% de buenas reseñas por parte de la crítica.

Nat Geo mostró como fue la experiencia del equipo detrás de la historia de la familia Madrigal.

#EsTendencia: @NatGeoTravel publicó un video en el que nos cuenta todo el proceso investigativo del equipo detrás de #Encanto La película ocurre en la Colombia rural de los años 1900-1950. Fueron 5 años de desarrollo y varios viajes por las regiones 🇨🇴 pic.twitter.com/j0mcfpHWDu — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 25, 2021

Los memes de Encanto también encantan

Estamos en Colombia y cada acción tiene su meme, por eso Encanto no se iba a salvar. Algunos han incluido al personaje más viral de los últimos días, Yanfry, mientras otros han hablado de algunos elementos que aparecen en la película como las arepas, los animales y más detalles.

Bien por Disney incluir a Yanfri en el estreno de Encanto. pic.twitter.com/wYYBdhrPoH — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) November 25, 2021

Vi Encanto. Les traigo un adelanto. pic.twitter.com/ZgzGQbkV3A — Memoria UN (@MemoriaUN) November 26, 2021

mañana sale Encanto gente QNWBDKSNSBS q emoción pic.twitter.com/3GwYBfl43s — juanes (@FNJns_) November 23, 2021