Elizabeth Loaiza se bajó el pantalón y posó sin sostén para sus fans

La reconocida modelo Elizabeth Loaiza se volvió noticia nacional por el problema de salud que tuvo a causa de los biopolímeros. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la celebridad de 32 años quiso dar un mensaje de aliento sobre su recuperación, el cual acompañó con unas candentes fotografías en las que sale posando sin sostén y con el pantalón abajo, dejando en evidencia su tanga.

“La pregunta más común que me han hecho por estos días es: ¿Cómo te sientes? Mi respuesta ha sido: FELIZ. En estos días mientras buscaba quedarme dormida me puse a pensar en una mujer que me escribió a contarme que llevaba muchos años tratando de separarse porque su esposo la trata súper mal y ella no sabe cómo tomar esa decisión”, escribió la modelo recordada por aparecer en varias portadas de revistas.

Y continuó: “Y me puse a hacer una analogía con los Biopolímeros. Por más de que uno sabe que eso le está causando daño a su salud, no quiere retirárselos porque es perder una parte de uno. Las dos cosas están mal hechas. Si uno ya no se entiende con su esposo, ¡debe separarse! Así como si uno sabe que algo le está haciendo daño, debe tomar la decisión firme de retirarlo de su vida”.

De igual forma, la influenciadora envió un mensaje a sus más de dos millones de seguidores, manifestando que es mejor tener una cicatriz que seguir sufriendo por lo mismo.

Las instantáneas rápidamente causaron furor en redes sociales, no solo por el mensaje que la famosa dejó en el post, sino por la sensualidad de Loaiza que se robó todas las miradas de los internautas, quienes reaccionaron con más de 26.000 ‘likes’ y miles de comentarios.

Mire acá las fotografías de Elizabeth Loaiza sin sostén: