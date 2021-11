‘El Juego del calamar’ tendrá segunda temporada: confirmado por su propio creador

Después de llegar a la cima del éxito en Netflix, ‘El Juego del calamar’ siguió causando gran impacto a nivel global, tanto así que con la finalización de la primera temporada, los usuaios estaban a la espera de la confirmación de una segunda.

‘El juego del calamar 2’ solo eran rumores que no pasaban de las esperanzas de ver una segunda parte de la serie coreana, pero por fin se conrfirmó que en efecto, llegará una continuación.

La noticia fue confirmada por Hwang Dong-hyuk, creador de la serie, y quien le aseguró a Associated Press que ya está preparando ‘El juego del calamar 2’.

Para algunos las noticia no resulta nada extraña, y es que gracias al gran impacto que generó la serie como una de las más exitosas del 2021, era de esperarse que en lo posible llegara una segunda parte.

“Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada. Así que casi siento que no nos dejan otra opción. Pero, diré que sí habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo. Estoy en el proceso de planificación actualmente. Pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo va a suceder.”, contó Hwang Dong-hyuk para AP.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

