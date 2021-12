¡Diosa en la batería! Fanática de The Doors interpretó uno de sus legendarios temas

Muchos de los fanáticos de algunos cantantes o bandas sorprenden a más de uno al demostrar su talento inspirtado en sus músicos favoritos, quienes también se cautivan con las interpretaciones de sus seguidores.

Ese fue el caso de la icónica The Doors, la agrupación de rock estadounidense compartió tremendo video en su cuenta oficial de Instagram, en el que Abbie, una chica australiana amante del rock y de la batería interpretó la memorable ‘Set the Night on Fire‘, canción con la que quiso desear una feliz Navidad y con la que logró llegar a oídos de los integrantes de The Doors.

La joven se hace llamar ‘chica baterista’ en sus redes sociales y cuenta con cientos de covers tremendos que contagian de buena música a sus 113.8 mil seguidores de TikTok.

El video que compartió la banda se convirtió en todo un hit y miles de personas de todo el mundo han llenado la publicación de cientos de ‘likes’ y comentarios en los que resaltan el talento de Abbie.