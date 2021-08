“El hombre récord”: así se despide el Barcelona de Lionel Messi

Este jueves 5 de agosto se conoció la noticia de que la leyenda del fútbol, Lionel Messi, finalmente no firmará contrato con el FC Barcelona debido a “obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”, según declaró el club en un comunicado oficial publicado en sus canales digitales.

Mire también:

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi, y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar (…) Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”, manifestó el conjunto catalán.

De igual forma, con la intención de “agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución”, el equipo ha decidido realizar diferentes publicaciones en sus cuentas oficiales con varios mensajes, fotos y videos de la trayectoria del delantero en el club en el que jugó durante 17 años.

Le puede interesar:

“Messi, el hombre récord“, “De niño a GOAT. Leyenda” y “Gracias, Leo”, son algunos de los posts que el FC Barcelona realizó en en cuenta de Twitter, donde miles de fanáticos reaccionaron con sentimentalismo al fin del ciclo.



Messi, el hombre récord — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

De 🧒 a 🐐

Leyenda pic.twitter.com/9MAxMct7W2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021