Corey Taylor habla de la canción que para él, es la “Stairway to Heaven” de nuestra generación

Corey Taylor es una de las voces de la música que siempre desata polémica dentro y fuera del escenario, así que a la hora de hablar o señalar a alguien, Taylor no teme de nada.

Es por esta razón que el líder de Slipknok habló de la que para él, es la canción que representa un éxito para esta generación. Si, como para entrar en contexto, Corey hizo referencia a la que como la Stairway to Heaven, pero de esta época.

El tema llegó gracias a la reedición del Black Album de Metallica como un disco tributo, al que llamaron ‘The Metallica Blacklist’ y del que Taylor fue parte con su cover de “Holier Than Thou”.

Como parte de este homenaje, Taylor conversó con Ryan J. Downey, de Knotfest.com, a quien le habló del impacto que tuvo “Enter Sandman” para la actual generación.

“Una de las primeras canciones que aprendí a tocar en la guitarra fue “Enter Sandman”. Porque fue una especie de “Stairway To Heaven” o “Smoke On The Water” de nuestra generación. Es uno de esos riffs que… me gusta llamarlo el virus del Guitar Center.”, comentó Taylor.

Para reforzar su argumento, Taylor siguió hablando del himno de Metallica, dándole crédito por lo que la canción hizo por su carrera como músico.

“Me senté un día, cuando mejoré en la guitarra, y volví a escuchar los cuatro primeros álbumes de Metallica y empecé a hacer borradores y a aprender todos estos riffs. Y se convirtió en una especie de lenguaje que podías hablar con otros músicos cuando improvisabas por primera vez. Si entras en “Blitzkrieg” o algo así, o si entras en “Ride The Lightning” y empiezas, y ellos entran contigo, sabes que estás en la carrera, porque no sólo aprendes ese riff; aprendes toda la melodía y vas a por ella.”