Como en Los Simpson, 61 personas se quedaron atrapadas en un pub por la nieve

Más de 60 clientes se quedaron atrapados en un pub y posada, ubicado en Yorkshire Dales, Gran Bretaña, debido a una fuerte nevada que cayó días atrás. Los asistentes llegaron a ver una banda tributo a Oasis.

A pesar del incidente, la gerente del lugar ha asegurado que algunas de las personas no querían irse y “estaban de buen humor”.

Uno de los motivos para no poder dejar el lugar se debe a los cables eléctricos que están tirados en las carreteras.

Los asistentes amanecieron con casi un metro de nieve que llegaba hasta las ventanas. A pesar de hacer un túnel para salir, los problemas en las carreteras nos les permiten dejar el lugar.

Según una nota publicada por BBC, la administradora del lugar agregó que todos han generado una gran amistad, como si se tratase de una gran familia.

Algunos de los atrapados, que no tenían reserva en el lugar, tuvieron que realizar un campamento en el salón del pub.

They gathered in a pub in Yorkshire, England, on Friday to listen to an Oasis tribute band. Then the snow came.

As of Sunday night, they were still stuck there. https://t.co/Lwf1BTLC7R

— The New York Times (@nytimes) November 29, 2021