Revelan imágenes del primer vistazo de Christian Bale como el villano de ‘Thor: Love & Thunder’

Desde que se supo que Christian Bale haría parte del universo de Marvel las expectativas de parte de sus seguidores aumentaron, y no solo por el cambio de casa, sino por el personaje que asumiría ‘Thor: Love & Thunder’.

Bale ya está trabajando para ser “Gorr the God Butcher”, uno de los villanos de la película y que cuenta la historia que se trata de uno de los más letales para Thor, aunque no es tan mencionado. Este villano cobrará vida en la gran pantalla gracias a Christian Bale, uno de los actores más aclamados en la industria de los héroes gracias a su papel en la trilogía de Batman.

Como bien sabemos, los fanáticos sacan provecho de las redes sociales para revelar los últimos movimientos de sus franquicias favoritas, por eso la de Marvel no es la excepción, además que tratándose de una de las películas del MCU más esperadas, seguramente se filtrarán adelantos como el que veremos a continuación.

En esta oportunidad la cuenta de Twitter @lovethundernews patrocinó el primer vistazo de Christian Bale como el villano de ‘Thor: Love & Thunder’:

The first look at Christian Bale as Gorr the God Butcher in Thor: Love and Thunder!

Filming has resumed in Malibu

(via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ

— Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) August 4, 2021