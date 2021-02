Cheap Trick regresa con ‘Light Up The Fire’

El único Cheap Trick ha anunciado el estreno de hoy de su impactante nuevo single. “Light Up The Fire” ya está disponible en todos los DSP y servicios de transmisión. La canción anuncia el esperado vigésimo álbum de estudio de Cheap Trick, IN OTHER WORLD, que llegará a través de BMG el viernes 9 de abril en formato digital, así como en CD y vinilo negro estándar. Los vinilos salpicados en azul y blanco de edición limitada estarán disponibles en tiendas de discos independientes de todo el país. Además, un disco de imágenes de edición limitada estará disponible exclusivamente a través de Target. Los pedidos anticipados están disponibles ahora, con todos los pedidos anticipados unidos por una descarga gratuita instantánea de “Light Up The Fire”.

Producido por su socio Julian Raymond, IN ANOTHER WORLD ve a Cheap Trick haciendo lo que hacen mejor que nadie: crear un rock ‘n’ roll indeleble con ganchos de gran tamaño, letras traviesas y una energía aparentemente inexorable. Himnos de marcas registradas como “Light Up The Fire” y “Boys & Girls & Rock N Roll” se contrarrestan con consideraciones más introspectivas, pero no menos exuberantes, de tiempos pasados, presentes y futuros desconocidos en temas nuevos tan sorprendentemente potentes como “Another World “Y” I´LL See You Again “. IN ANOTHER WORLD, que marca el primer LP nuevo de Cheap Trick desde el doble título de 2017 de WE’RE ALL ALRIGHT! y CHRISTMAS CHRISTMAS: además muestra Cheap Trick en su forma más ecléctica, tocando una miríada de distintos sonidos y enfoques de canciones, desde el pantanoso número de blues de Chicago, “Final Days” (con una ardiente armónica del cantante Jimmy Hall nominado al premio GRAMMY® y el líder de Wet Willie) con una interpretación oportuna del aún relevante “Gimme Some Truth” de John Lennon, lanzado originalmente para el Record Store Day Black Friday 2019 y con el sonido de guitarra reconocible al instante del antiguo Sex Pistol Steve Jones. Tan irresistible e inmediato como cualquier cosa en su ya impresionante catálogo, IN ANOTHER WORLD es Cheap Trick en su mejor forma irreprimible, infinitamente entretenido y absolutamente imparable.

Fundada en 1974, Cheap Trick es una institución estadounidense indiscutible, amada en todo el mundo por su marca de pop rock ‘n’ roll, que se identifica al instante y es enormemente influyente. La banda, Robin Zander (voz, guitarra rítmica), Rick Nielsen (guitarra principal), Tom Petersson (bajo), son verdaderos pioneros con una racha incomparable de melodías clásicas certificables, de “He A Whore”, “California Man” y “Dream Police” hasta “Surrender”, “I Want You To Want Me” y el sencillo número uno del mundo, “The Flame”. En 2016, Cheap Trick fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento a una carrera de casi cinco décadas que les ha valido más de 40 certificaciones internacionales de oro y platino, una miríada de premios y honores de la industria, apariciones destacadas en más de 20 bandas sonoras de películas y ventasrécord totales muy superiores a 20 millones.