Rolling Stones en Colombia: recordamos cómo sonó la banda cuando aterrizó en el país

Un agosto pandémico fue el encargado de decirle adiós a Charlie Watts, el baterista de The Rolling Stones a sus 80 años, todo después de anunciar una recuperación como consecuencia de un procedimiento médico.

Pero a un grande del rock se le recuerda por su legado, así que desempolvamos aquel 2016, cuando la banda aterrizó en Colombia para cumplir la cita de su Olé Tour 2016, aquel 10 de marzo, cuando Bogotá abrió sus puertas para recibir a las leyendas del rock n roll.

Canciones como (I can´t get no) Satisfaction, Sympathy for the devil, You can’t always get what you want, Start Me Up, Miss You y la legendaria Paint it Black hicieron parte del playlist de The Rolling Stones en Colombia, siempre con Charlie Watts asimiento el trabajo de la batería.

A continuación el playlist de videos que hicieron parte del concierto, el día que Bogotá vio al antiguo testamento del rock: