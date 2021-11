‘El juego del calamar’: candidata se disfraza de la muñeca y compone canción para la campaña

“No podía ser en otro lugar del mundo que en Latinoamérica”, dice uno de los comentarios que se leen en redes sociales, donde una parodia de ‘El Juego del Calamar’ surgió como idea de promoción de una campaña política en Argentina.

Este recae sobre la candidata Griselda Galleguillos, quien se viste de la muñeca de ‘El juego del calamar’ y está acompañada por uno de los guardias de la serie. Pero eso no es todo, pues la mujer compone una cumbia para hacer referencia a la canción de la serie, si… la de “Jugaremos, muévete luz verde”.

Si no querés tener la heladera vacía, elimínalos. No no te querés ir del país por falta de laburo, elimínalos. Si no querés que te sigan robando, elimínalos”, dice la letra de la cancón compuesta por la candidata y basado en El juego del calamar.

Según reportan medios locales, el video surgió como iniciativa para apoyar la candidatura del diputado Carlos Zapata, quien pertenece a la bancada de Galleguillos.