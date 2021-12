Boda se incendió y los invitados siguieron comiendo como si nada

Se sabe que muchas personas que van a las fiestas que los invitan solo están interesados en comida, este parece ser el caso de los invitados a un matrimonio que se prendió en llamas pero sus invitados no le prestaron atención.

El hecho sucedió en Bhiwandi, India. En un video que se ha difundido en redes sociales se ve como una bodega se incendia, se esperaría que los invitados estuvieran corriendo buscando refugio, pero no fue así.

En las imágenes se ve como comen tranquilos mientras que a sus espaldas todo era consumido por las llamas. Los bomberos llegaron después de 3 horas y aunque el incendio preocupó, tan solo hubo daños materiales.

Viral | Even as fire ravaged Ansari Marriage ground in Bhiwandi last night, people seem to have enjoyed their dinner in a marriage reception held in the same compound. pic.twitter.com/mKDskHg9tV

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) November 29, 2021